NDONDE* Habib Thiam ou le fabuleux destin d’un Walo-walo exceptionnel (Par Diawdine Amadou Bakhaw DIAW)

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Juin 2017 à 11:18 | | 1 commentaire(s)|

Ancien Premier Ministre du Sénégal , Ancien Président de l’Assemblée Nationale du Sénégal , l’homme d’état Habib Thiam était avant tout un walo walo de cœur et d’esprit. Il avait les épaules larges, la forte carrure des hommes du peuple amphibie des walo walo.



Comme tout bon walo-walo il était un homme de refus. Face à la toute puissance de Jean Collin et de l’effacement de son ami le President Abdou Diouf , il a dit non au néo colon toubab comme l’avait fait le Prince walo walo Sidya Ndaté Yalla un siècle plus tôt.

Dans sa célèbre chanson Walo Bagne Na, Adja Mbaana DIOP rappelait que le Walo, terre de bravoure avait aussi parmi ses héros le jihadiste Diilé Fatim Coumba Diombas Thiam ancêtre de Habib Thiam qui failli renverser le régime des Bracks en 1830.



On le dit brillant intellectuel , normal ,n’oublions pas qu’il était originaire du village de Gaé de Seydina El Hadj Malick SY, haut lieu de savoir et de piété ;

Comme tout walo walo, il ignorait la ruse, le tapalé , il était entier. Là ou nos autres parents des autres sous-groupes wolofs préfèrent faire du masla, il choisissait la vérité, la rigueur. Ngouraam aam na ndiarigne thi Walo ak ya Mbookaam.



En favorisant l’installation de la Compagnie Sucrière Sénégalaise, Il a transformé le terroir rural du walo en une zone agro industrielle qui polarise toute l’activité économique du Nord Sénégal et fait de la bourgade de Richard Toll, l’une des villes les plus dynamiques du Sénégal. Apres le Baron Roger, le jardinier Claude Richard, l’histoire de cette ville retiendra les noms de Jacques Mimran et Habib Thiam.



Ministre du développement rural, il a aménagé la cuvette Dagana –Gaé d’une superficie de centaines d’hectares ou jusqu’à présent des milliers de ses parents walo-walo tirent leur subsistance. Dans tous les lieux de prière de la Korité au Walo des prières ont été dites pour l’illustre absent.



Nous lançons un appel aux syndicats des ouvriers de la de la Compagnie Sucrière Sénégalaise et aux paysans de Dagana- Gaé qui lui doivent tant d’organiser des journées de prières aux mosquées de Richard Toll, Dagana et de Gaé.



La plus belle façon de rendre hommage à ce grand Walo-walo de ce Farba Nder serait que les communes de Dagana et de Richard Toll, lors de leurs prochaines delibérations attribuent au nom d’Habib Thiam à de grandes artères de leur ville



Que la terre de Yoff soit légère



*Ndondé ndondé les griots du Walo chantaient ainsi le farba Nder chef des balamagnsé du Walo





Diawdine Amadou Bakhaw DIAW

Grande Notabilité Coutumière du Walo Comme tout bon walo-walo il était un homme de refus. Face à la toute puissance de Jean Collin et de l’effacement de son ami le President Abdou Diouf , il a dit non au néo colon toubab comme l’avait fait le Prince walo walo Sidya Ndaté Yalla un siècle plus tôt.Dans sa célèbre chanson Walo Bagne Na, Adja Mbaana DIOP rappelait que le Walo, terre de bravoure avait aussi parmi ses héros le jihadiste Diilé Fatim Coumba Diombas Thiam ancêtre de Habib Thiam qui failli renverser le régime des Bracks en 1830.On le dit brillant intellectuel , normal ,n’oublions pas qu’il était originaire du village de Gaé de Seydina El Hadj Malick SY, haut lieu de savoir et de piété ;Comme tout walo walo, il ignorait la ruse, le tapalé , il était entier. Là ou nos autres parents des autres sous-groupes wolofs préfèrent faire du masla, il choisissait la vérité, la rigueur. Ngouraam aam na ndiarigne thi Walo ak ya Mbookaam.En favorisant l’installation de la Compagnie Sucrière Sénégalaise, Il a transformé le terroir rural du walo en une zone agro industrielle qui polarise toute l’activité économique du Nord Sénégal et fait de la bourgade de Richard Toll, l’une des villes les plus dynamiques du Sénégal. Apres le Baron Roger, le jardinier Claude Richard, l’histoire de cette ville retiendra les noms de Jacques Mimran et Habib Thiam.Ministre du développement rural, il a aménagé la cuvette Dagana –Gaé d’une superficie de centaines d’hectares ou jusqu’à présent des milliers de ses parents walo-walo tirent leur subsistance. Dans tous les lieux de prière de la Korité au Walo des prières ont été dites pour l’illustre absent.Nous lançons un appel aux syndicats des ouvriers de la de la Compagnie Sucrière Sénégalaise et aux paysans de Dagana- Gaé qui lui doivent tant d’organiser des journées de prières aux mosquées de Richard Toll, Dagana et de Gaé.La plus belle façon de rendre hommage à ce grand Walo-walo de ce Farba Nder serait que les communes de Dagana et de Richard Toll, lors de leurs prochaines delibérations attribuent au nom d’Habib Thiam à de grandes artères de leur villeQue la terre de Yoff soit légère*Ndondé ndondé les griots du Walo chantaient ainsi le farba Nder chef des balamagnsé du Walo



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook