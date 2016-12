NOËL: L'Eglise catholique de Ziguinchor va prier pour la paix en Casamance et en Gambie La communauté chrétienne de la région de Ziguinchor est invitée, le 1er janvier prochain à Bignona (Ziguinchor, sud), à une messe solennelle pour la paix notamment en Casamance et en Gambie a indiqué, samedi, l’Evêque de Ziguinchor Monseigneur Paul Abel Mbamba.



"J’invite la communauté chrétienne et tout homme de bonne volonté pour qu’au jour de l’an nous prierons pour la paix par l’intercession de la mère de Dieu, la Vierge Marie. Nous nous rassemblerons dans une messe solennelle à la paroisse Notre Dame du Lour de Bignona pour prier pour la paix en Gambie notre pays frère, pour la paix dans notre région et dans le Sénégal", a dit l’Evêque de Ziguinchor.



Monseigneur Paul Abel Mbamba qui animait une conférence de presse à l’Evêché est revenu sur les différentes activités que la catholiques comptent mener tout durant les fêtes de Noël. Il a surtout insisté sur la nécessité de prier pour une paix en Gambie dans ce contexte postélectoral.



"Le message d’espérance de Noël est celui de la paix et de la joie. Cette paix nous est donnée par Dieu par la présence de son fils Jésus Christ pour que nous puissions en vivre et en être ses messagers" a souligné Mgr Mbamba.



Le guide religieux a ajouté que "l’objectif visé est que cette paix puisse grandir dans nos cœurs, dans les familles, dans les communautés, mais aussi chez le pays frère de la Gambie".



Mgr Paul Abel Mbamba a en outre invité les chrétiens et les personnes de bonne volonté à cette messe solennelle du dimanche 1 janvier.



Laquelle messe sera tenue pour que, selon lui, "tous puissent sentir la présence de Dieu qui est notre compagnon de route (…) parce que l’Eglise croit en la paix et ne cesse de prier pour la paix".



APS

