NOTE DE S.E.M. L’AMBASSADEUR A PROPOS DE LA DECORATION DE S.E.M. YOUSSOU NDOUR, MINISTRE CONSEILLER

Le « Praemium Imperiale » est le prix le plus prestigieux dans le domaine des Arts, à l’image du Prix Nobel des Arts.

La médaille sera remise à Tokyo en octobre par Son Altesse Impériale le Prince Hitachi, frère cadet de l’Empereur du Japon.

En ma qualité d’Ambassadeur du Japon au Sénégal, c’est avec un grand plaisir que j’apprécie que Son Excellence Monsieur Youssou NDOUR reçoive cette distinction, et je voudrais bien le féliciter vivement.

Il faut ajouter que personnellement, je suis un grand amateur et un fan de Son Excellence Monsieur Youssou NDOUR depuis plus de 30 ans.