Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Nabilla et EnjoyPhoenix complices au Festival de Coachella Rédigé par leral.net le Mardi 18 Avril 2017 à 18:59 | | 0 commentaire(s)|

C'est « The Place to be » ! Chaque année, le Festival de Coachella attire de nombreuses personnalités . L'année 2017 n'a pas dérogé à la règle. Mannequins, comédiens, chanteurs… Nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement. Parmi les invités, deux stars françaises des réseaux sociaux. La première n'est autre que la vlogueuse EnjoyPhoenix.

La seconde est Nabilla. La star de télé-réalité s'est envolée elle aussi pour les Etats-Unis en compagnie de son fiancé, Thomas Vergara. Une escapade que la it-girl n'a pas manqué d'immortaliser sur les réseaux sociaux. Ainsi, elle a pris la pose aux côtés de son chéri… mais également avec EnjoyPhoenix !

Nabilla et EnjoyPhoenix : La rencontre

En effet, les deux jeunes femmes ce sont rencontrées au cours du week-end. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le courant est immédiatement passé entre elles. En effet, en légende de ce cliché, Nabilla a indiqué :



Cette fille est trop mignonne.





Preuve en est qu'une nouvelle amitié a vu le jour sous le soleil de Californie ! Il n'en fallait pas plus pour que leurs fans rêvent aujourd'hui d'une collaboration entre les deux femmes ! Alors, les deux it-girls vont-elles unir leurs forces ?

C'est « The Place to be » ! Chaque année,attire de nombreuses personnalités . L'année 2017 n'a pas dérogé à la règle. Mannequins, comédiens, chanteurs… Nombreux sont ceux qui ont fait le déplacement. Parmi les invités, deux stars françaises des. La première n'est autre que la vlogueuse EnjoyPhoenix.La seconde est Nabilla. La star de télé-réalité s'est envolée elle aussi pour les Etats-Unis en compagnie de son fiancé, Thomas Vergara. Une escapade quen'a pas manqué d'immortaliser sur les réseaux sociaux. Ainsi, elle a pris la pose aux côtés de son chéri… mais également avec EnjoyPhoenix !En effet, les deux jeunes femmes ce sont rencontrées au cours du week-end. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le courant est immédiatement passé entre elles. En effet, en légende de ce cliché, Nabilla a indiqué :Preuve en est qu'a vu le jour sous le soleil de Californie ! Il n'en fallait pas plus pour que leurs fans rêvent aujourd'hui d'une collaboration entre les deux femmes ! Alors, les deux it-girls vont-elles unir leurs forces ?



Accueil Envoyer à un ami Partager