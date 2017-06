Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Nabra, 17 ans, tuée à la sortie d’une mosquée Rédigé par Khary DIENE le 19 Juin 2017 à 14:31 | Lu 0 fois

La police a retrouvé dimanche le corps d’une adolescente de 17 ans qui avait été vue pour la dernière fois à la sortie d’une mosquée en Virginie, aux Etats-Unis.



C’est dans un étang que le corps de Nabra Hassanen a été découvert dimanche. La disparition de l’adolescente de 17 ans avait été signalée quelques heures plus tôt dans l’Etat de Virginie, aux Etats-Unis. Des témoins avaient expliqué qu’elle sortait de la mosquée All Dulles Area Muslim Society (ADAMS) lorsqu’elle a été agressée par un homme alors qu’elle rentrait chez elle après avoir prié à l’occasion du Ramadan. D’après la police, elle se trouvait avec un groupe d’amis lorsqu’ils ont été pris à partie par un homme en moto. Tous ont réussi à fuir à temps pour retourner dans la mosquée, sauf Nabra.



Le suspect a été arrêté lors d’un contrôle routier, les policiers trouvant sa façon de conduire étrange. Darwin Martinez Torres est âgé de 22 ans. Après que sa disparition a été signalée, les polices de Loudoun et Fairfax ont mené des recherches jointes notamment dans les zones boisées de la région.



"Je ne peux pas penser à un événement pire que la perte d’une jeune fille de 17 ans"



Les enquêteurs, après avoir retrouvé le cadavre, ont refusé de donner plus d’informations, indique le «Washington Post», mais la mère de l’adolescente a affirmé que sa fille avait été tuée à coups de barre de fer. «Je ne peux pas penser à un événement pire que la perte d’une jeune fille de 17 ans, le jour de la fête des pères, étant moi-même père d’une ado de cet âge», a commenté le shérif de Loudoun, Michael L. Chapman.



Les autorités étudient la piste d’un crime raciste. «Nous sommes dévastés et avons le cœur brisé de savoir que notre communauté vit un événement si traumatisant», a déclaré Rizwan Jaka, porte-parole de la mosquée ADAMS dans un communiqué. «Il est temps pour nous de nous unir pour prier pour la sûreté de nos jeunes», a-t-il ajouté.



Si aucun motif n’a été officialisé, beaucoup de musulmans craignent plus que jamais pour leur vie. Le «Washington Post» rappelle que le mois dernier, deux hommes à Portland ont été poignardés à mort dans un train après avoir voulu défendre deux jeunes filles musulmanes qui se faisaient harceler. Dans la nuit de dimanche à lundi à Londres, c’est une camionnette qui a foncé sur des passants, là aussi à la sortie d’une mosquée. Une attaque «terroriste» selon les mots du maire de la ville. Des témoins ont expliqué que le suspect qui a été arrêté avait hurlé qu’il voulait «tuer tous les musulmans».



