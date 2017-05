Nadège et Liliane à Ndoungoussine: 1 mois ferme pour diffusion d'images pornographiques :

2 ans dont un mois de prison ferme, c'est la peine que le tribunal de Grande instance de Dakar, statuant en matière de flagrant délit, a infligé ce lundi 22 mai 2017 à Nadége et Liliane. Elles étaient poursuivies pour diffusion d'images à caractère pornographique et menaces de mort.



Le procureur avait requis 2 ans deux dont 6 mois ferme. Les faits remontent au courant du mois de janvier dernier. L’ex-épouse de Djily Guèye de «Djily Création», Nadége Da Souza, 21 ans, en complicité avec son amie Liliane Koité, auraient diffusé sur la toile des images et des vidéos à caractère pornographique appartenant à Lika Dioum.

Cette dernière est présentée comme étant l’amie de Nadège et maîtresse de son ex-époux. Après une plainte déposée contre les deux amies à la Division d’investigations criminelles (Dic ) par Lika Dioum, âgée de 22 ans, l’ex-mannequin et mère d'un enfant de 4 ans, Nadège, et son amie Liliane sont arrêtées et placées sous mandat de dépôt le 16 mai dernier. Jugées aujourd’hui, les deux amies ont été reconnues coupables des faits qui leur étaient poursuivis et condamnées à 2 ans dont un mois ferme de prison.



Auteur: Mamadou Salif DIENG-SenewebNews - Seneweb.com



