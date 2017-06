Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Nafissatou Amar (APR France) voulait marcher sur les traces de son défunt père... Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juin 2017 à 13:31 | | 0 commentaire(s)|

Elle faisait partie de la vingtaine de femmes de l'APR- France ayant déposé un dossier de candidature à l'investiture pour les Législatives du 30 juillet prochain. Elle voulait marcher sur les traces de son défunt père, le député Modou Amar, qui fut l'éminence grise de l'URD de Djibo KA. Mais Nafissatou Amar, dont le parcours professionnel aurait pourtant à lui seul pu plaider en sa faveur, n'a pas été investie par le Président Macky Sall.



Le choix du président de la coalition Benno Bokk Yakaar s'est porté sur Diénaba « Niba » Sène pour occuper la place réservée aux femmes sur la liste des investitures. Un choix qui a poussé plusieurs femmes à ruer dans les brancards, arguant que la « rebelle » des Mureaux étaient loin d'être la plus méritante.

D'ailleurs, des voix au sein de l'APR-France ne cachent pas que, sur l'investiture de Niba Sène, la compétence pour le poste n'a pas été prise en compte par Macky Sall. Sinon l'heureuse élue ne serait jamais...élue.



«D'aucuns éprouveront de la déception ou de la colère, mais il ne faut jamais céder à l'excès, qui est nuisible »

Selon certaines indiscrétions qui se sont échappées de la commission d'investiture, chez les femmes il y avait « deux dossiers qui étaient largement au-dessus du lot ». Il y avait notamment celui de Nafi Amar. Ses diplômes (MBA en Politiques Publiques et Management du Développement, Maîtrise en Management, Administration des affaires internationales, etc.) décrochés dans de prestigieuses universités, son parcours professionnel jalonné notamment d'une expérience dans l'administration, ses productions scientifiques, sa profession de foi, les projets qu'elles comptaient défendre à l'Assemblée...tout cela n'aura donc pas suffi pour taper dans l’œil du président.

La coordinatrice-adjointe de la section Apr Argenteuil/ Bezons devra donc attendre une prochaine législature pour espérer imiter son défunt père, Modou Aamar. Ce dernier, disparu en 2012, fut l'éminence grise de l'URD de Djbo Ka. On se souvient qu'ensemble ils avaient claqué avec fracas la porte du Ps d'Abdou Diouf, vers la fin des années 90.

Pour autant, Nafi Amar, contrairement à d'autres femmes recalées, a pris la décision de Macky Sall avec philosophie. En respectant son engagement...d'accepter sa défaite et de battre campagne pour ses camarades choisis, engagement que tous les candidats et candidates auraient signé lors du dépôt des dossiers.

« J accueille avec beaucoup de sérénité le choix porté sur mes camarades que je félicite au passage pour conduire la liste Benoo bokk yakar dans le département de Europe du nord, de l'ouest et du centre. D'aucuns éprouveront de la déception ou de la colère, mais il ne faut jamais céder à l'excès, qui est nuisible. Au delà de sa personne, j'invite les candidats à mettre l'intérêt général et celle de la nation en avant, car la plus belle des réussites et celle de servir son prochain », réagit-elle à Afrique Connection.

"La seule posture qui vaille c'est de continuer à s'impliquer, accompagner et travailler aux côtés du président Macky Sall." «En tant que véritables acteurs du développement, la seule posture qui vaille c'est de continuer à s'impliquer, accompagner et travailler aux côtés du président Macky Sall. Ce, afin de lui assurer une large victoire; gage de la poursuite de la mise en œuvre de sa politique de développement d'un tissu économique sénégalais pourvoyeur d'emplois, d'inclusion, et celle de la généralisation de l'accès aux services sociaux de base », ajoute Nafi Amar.

Avant de conclure par cet appel : « Je lance un appel solennel aux camarades, militants, responsables, alliés à se mobiliser, à taire les incompréhensions et œuvrer en faveur de la cohésion et le dialogue en direction de l'échéance imminente. Et, à l'avenir cultivons constamment et adoptons un esprit de générosité, de partage pour continuer à entretenir l'émulation et l'engouement, grâce à la ré-oxygénation, l'ouverture et le travail sur le terrain et au sein des instances. »

Afriqueconnection





Accueil Envoyer à un ami Partager