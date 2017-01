Namibie: un élève invente un téléphone sans carte Sim, non rechargeable et qui émet des appels

Un élève namibien a inventé un téléphone portable qui fonctionne sans carte SIM et n’a pas besoin d’être rechargé avec du crédit pour émettre un appel.



La conception de ce téléphone par Simon Petrus, 19 ans, a intéressé des entreprises étrangères qui souhaitent «développer» l’invention du jeune élève.



De par sa forme, le téléphone inventé n’est pas à être comparé avec les téléphones modernes mais il fait le même travail qu’eux. En plus de cette différence, le téléphone du jeune élève fonctionne sans carte SIM.



D’après la réalisation de Simon rapportée par New Era, le téléphone sans SIM n’a pas besoin de crédit de recharge pour émettre des appels. Selon le rapport publié, le téléphone est composé de pièces de rechange de téléphone, de composants de télévision, d’une ampoule, de chargeur. Il émet des appels grâce à l’utilisation des fréquences radio. Outre la fonction d’émettre des appels, ce téléphone a la possibilité de capter une chaîne de télévision locale.



La réalisation du projet a pris au jeune concepteur, deux ans. Le projet a été financé par les parents de Petrus à hauteur de 146 dollars pour que leur enfant puisse parachever son œuvre avec succès.



