Nantes: une femme en garde à vue après avoir poignardé son chien A Nantes, une jeune femme a été placée en garde à vue mercredi soir pour actes de cruauté envers son chien. Elle est soupçonnée d’avoir asséné des coups de poing, de pied, ainsi que des coups de couteau à son animal.

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Mars 2017 à 16:01 | | 0 commentaire(s)|

La propriétaire d’un chien, âgée de 24 ans, a été placée en garde à vue mercredi soir, à Nantes, pour des menaces de mort avec arme et actes de cruauté envers un animal.

Un témoin raconte avoir entendu la jeune femme hurler sur son chien et lui porter des coups de poing, de pied, et des coups de couteau dans un immeuble du quartier Croix-Bonneau, à Nantes. Ouest France raconte que ce témoin a, par la suite, alerté une association contre la maltraitance animale.

Des traces de sang retrouvées dans le hall de l’immeuble Une fois sur place, les membres de l’association ont été menacés par la propriétaire. La police a été alertée de la situation et a interpellé la propriétaire du chien qui s’était enfuit des lieux avec son animal.

Sélectionné pour vous

Orvault: Hubert Caoussin a raconté la nuit d'horreur de la famille Troadec à son fils de 8 ans

Des coups de couteau et des traces de sang ont été constatés sur l’animal. Le chien a ensuite été confié à l’association qui a déposé plainte contre la propriétaire.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook