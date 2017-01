Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Naomi Campbell proche de Kim Kardashian depuis son agression Rédigé par leral.net le Samedi 14 Janvier 2017 à 15:39 | | 0 commentaire(s)| Naomi Campbell a raconté dans le talk-show américain de Wendy Williams comment son agression et celle de Kim Kardashian a Paris les avaient rapprochées.

Après Kim Kardashian, c'est au tour de Naomi Campbell de relater l'agression dont elle a fait l'objet en 2012. En effet, la mannequin britannique a raconté son passage dans la capitale sur le plateau du talk-show américain Wendy Williams Show, expliquant que le drame l'a rapprochée de Kim Kardashian. La star de la téléréalité avait en effet été attaquée au sein de son appartement parisien en octobre dernier. "Je me suis énormément rapprochée de Kim parce que, j'ai très peu parlé de ce qui m'est arrivé, mais j'ai été agressée à Paris en 2012."



Selon elle, l'agression de la femme de Kanye West et la sienne sont liées. "(Ils) font partie du réseau qui agit depuis plusieurs années maintenant." La mannequin a ensuite raconté comme son agression s'était déroulée à Paris. "Ils m'ont suivie à l'aéroport. Ils m'ont agressée. Ils ont ouvert la porte de ma voiture et m'ont lancé 'Naomi Campbell, on va vous tuer'."



Selon elle, le chauffeur était complice





C'est juste après avoir quitté l'aéroport que la mannequin s'est rendue compte que quelque chose ne tournait pas rond. "Je me suis rendue à ma voiture et j'ai vu que ce n'était pas mon chauffeur habituel, c'était bizarre car les vitres étaient baissées et le véhicule avait une odeur bizarre. Les vitres étaient ouvertes alors que nous étions au mois de novembre... Je me suis dit 'attends une minute, c'est bizarre'." Plusieurs hommes l'avaient par la suite assaillie, la faisant tomber à terre puis lui dérobant des effets personnels.



