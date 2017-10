Nasri: "Ce qui arrive à Benzema, est injuste" Dans un entretien accordé au Canal Football Club, Samir Nasri s'est exprimé sur la situation de Karim Benzema en équipe de France. L'ancien Marseillais ne comprend pas pourquoi son partenaire de la génération 87, n'est plus appelé.

Samir Nasri joue avec Jérémy Ménez à Antalyaspor, et aurait bien aimé qu'Hatem Ben Arfa les rejoigne. Il n'aurait plus manqué que Karim Benzema, pour reconstituer la fameuse génération 87, mais l'attaquant du Real Madrid réussit une telle carrière que son niveau se situe bien au-dessus de celui du championnat turc. "Faire neuf ou dix ans au Real Madrid en ayant éliminé toute la concurrence, qui que ce soit, avec six entraîneurs différents… Il faut savoir reconnaître et s’incliner", admet sans mal Nasri.



Mais l'ancien joueur de l'OM est aussi bien placé, maintenant qu'il a pris sa retraite internationale, pour commenter les relations tumultueuses entre Benzema et les Bleus. "Aujourd’hui, je suis désolé pour lui parce qu’il a vraiment envie de revenir jouer en équipe de France, c’est vraiment injuste ce qui lui arrive, a ainsi confié Nasri dans le Canal Football Club. C’est assez bête de se passer d’un joueur comme ça, alors que tu peux avoir une attaque Mbappé, Benzema, Griezmann, Dembélé… c’est une bêtise pour moi."



Pourquoi Benzema est-il persona non grata en équipe de France ? Seul Didier Deschamps a la réponse. Mais Nasri a un avis sur la question, en reprenant un thème déjà évoqué par Benzema lui-même. "Ses origines? Bien sûr… C’est clair, je l’ai vécu aussi, je peux dire la même chose, confie Nasri. Hatem l’a vécu aussi, la saison qu’il fait à Nice, il doit être à l’Euro, je suis désolé. Qu’on me dise qu’il a un contentieux avec Deschamps, sur le passé, oui… mais André Pierre Gignac l’a eu aussi, et il a fait l’Euro." Pour Benzema, "ce n’est pas une question de valeur sportive, ce n’est pas vrai, ce n'est pas possible", estime Nasri, relancé par le journaliste de Canal+. "Est-ce qu'il y a un fond de racisme ambiant ? Pour moi, c'est oui."

