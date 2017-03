Natalie Portman a accouché !

Encore un nouveau bébé à Hollywood ! Natalie Portman et Benjamin Millepied sont les heureux parents d'une petite fille ! Ainsi que le révèle E! News, l'actrice de Black Swan a accouché le 22 février dernier et il s'agit du deuxième enfant pour le couple marié depuis 2012. L'agent de Natalie Portman a confirmé la bonne nouvelle au magazine People. "Natalie Portman et son mari Benjamin Millepied ont accueilli une petite fille, Amalia Millepied, le 22 février, a-t-il confié. La maman et le bébé se portent bien."



Le premier enfant de Natalie Portman et Benjamin Millepied est né il y a déjà plus de cinq ans. C'est un petit garçon prénommé Aleph. Natalie Portman avait fait le choix de ne pas aller à la cérémonie des Oscars qui se tenait le 26 février dernier, certains avançant que l'accouchement était imminent. Et en effet, on a aujourd'hui la confirmation ! Natalie Portman et Benjamin Millepied vivent actuellement à Los Angeles, après deux années passées à Paris, ainsi que l'annonçait l'édition britannique du magazine Marie Claire.



source: Closer