National 2-Affrontements entre Thiossane et Assur: "Il n'est pas question de laisser de tel actes impunis", selon Ablaye Sow

Dimanche dernier, des violences ont émaillé le match de National 2 entre ASSUR de Richard-Toll et COSAAN de Khombole au stade Caroline Faye de Mbour. Selon Ablaye Sow, vice-président de la Fédération sénégalaise de football, "ces actes ne resteront pas impunis".



"Le dossier sera traité avec du sérieux et fermeté pour arriver rompre avec ces pratiques d'un autre âge. Toutes les responsabilités seront situées, promet-t-il, assurant qu'"une "enquête sera ouverte et les sanctions prises à la mesure de la gravité des faits".



Il faut rappeler que l'ancien coach des "Lions" du Sénégal, Amara Traoré (photo) fait partie des victimes de ces incidents. Et, selon les témoignages, il n’y avait qu’un seul policier pour assurer la sécurité de la rencontre. "S'il y a des manquements au niveau de la sécurité, nous agirons également en conséquence. Il n'est pas question de laisser de tels actes impunis. La Fédération exige le respect des normes sécuritaires pour chaque match. Normalement, ce sont les Commissariats de police qui évaluent la dispositif à déployer, en fonction du match, après avoir été sollicités par la Ligue régionale et après des réunions techniques avec le Comimssaire du match, le délégué fédéral et les deux parties. Maintenant, il peut arriver que ces réunions soient banalisées et ce serait une grave erreur. S'il s'avère qu'il n'avait pas suffisamment de sécurité, le match n'aurait jamais dû se tenir", a martelé M. Sow.



Dans une semaine, tout au plus, on devrait être édifié sur les tenants et aboutissants de cette affaire, avec les sanctions de la Commission de discipline qui pourraient avoir une incidence sur la suite du championnat, dans la mesure où Thiossane et Assur sont tous deux candidats à la montée à l'échelon supérieur.



(Source: L'Observateur)

