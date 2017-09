Nations-Unies : L’histoire des Rohingyas fait fuir Aung San Suu Kyi

En tout cas, elle ne se rendra pas à l’Assemblée générale des Nations-Unies. Elle sera représentée par son second vice-président.



Même son plus proche entourage n’a pas voulu être clair à ce sujet. « Peut-être » Aung San Suu Kyi a-t-elle « des dossiers plus pressants à traiter » : c’est de cette manière qu'un des porte-parole du gouvernement birman, a expliqué l’absence aux Nations-Unies de la Prix Nobel de la Paix. Précisant qu’elle « n’a jamais peur de faire face aux critiques ou aux problèmes », relaye Rfi. Le média poursuit que le prix Nobel de la Paix ne veut manifestement pas être encore plus la cible de critiques, qui lui reprochent son inaction face à l’armée.



