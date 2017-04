Naufrage à Bettenty: Les causes de ce drame Les premiers éléments de l'enquête sur le chavirement de la pirogue à Bettenty, qui a fait 21 morts et 51 rescapés, relèvent la surcharge, le non-port de gilets de sauvetage. L'agitation de la mer est aussi citée parmi les causes du drame.

On en sait davantage sur les causes du chavirement de la pirogue à Bettenty (département de Foundiougne). D'après des sources proches de l’enquête, parmi les causes de ce tragique accident survenu lundi soir, on peut citer la surcharge, les grandes vagues qui frappaient de partout, le manque d'éclairage public, mais aussi le non-port de gilets de sauvetage. "La mer était, ce jour-là, en marée haute pour ne pas dire très agitée et cela n'a pas empêché les gens de monter à bord de cette pirogue", souffle-t-on.



Pour rappel, c'est avant-hier, vers 19 heures que les premiers secours ont été alertés d'un chavirement d'une pirogue de Bettenty, situé à quelques kilomètres de la commune de Toubacouta. C'est ainsi que les éléments de la Brigade de la gendarmerie de Sokone, ainsi que ceux du Groupement des sapeurs-pompiers de ladite localité, sont partis pour une recherche qui a duré plusieurs tours d'horloge (toute la nuit du lundi et la matinée du mardi). Cette pirogue avait à son bord, selon plusieurs sources dignes de foi, 72 personnes.



Le premier bilan, qui faisait état de 17 morts avant-hier, s'est alourdi. Il est passé à 21 victimes, toutes des femmes (dont une fillette âgée de 15 ans). Trois autres personnes (dont le capitaine de l'embarcation et deux autres femmes enceintes) ont été transférées dans un établissement sanitaire sis à Sokone pour les besoins des premiers soins. Il y a aussi 51 personnes rescapées. Selon nos informations, elles présentent des blessures légères.



Concernant le recensement et l'identification des morts, nos sources précisent qu'ils ne sont pas encore faits. Il n'empêche que beaucoup d'habitants et d'autorités, qui habitent dans cette localité, s'offusquent de ce manque de considération, vu que ce naufrage était une chose qui devait arriver tôt ou tard. "Vous imaginez autant de personnes dans une seule pirogue à cette heure-là de la journée, sans gilet de sauvetage. Ce n'est pas normal. Et puis, personne n'en parle. On va condamner et oublier. La pirogue, c'est le seul moyen de transport dont ils (les habitants) disposent. Il faut que l'Etat siffle la fin de la récréation. Top, c'est trop ! Sinon, des bateaux "Le Joola" ou le naufrage de Bettenty, on va encore en compter dans ce pays", a tonné un habitant.



Les 72 femmes qui étaient à bord allaient chercher des moules. L'on nous signale aussi que c'est la principale activité des femmes qui habitent cette localité et que la quasi-totalité des populations nourrissent leurs familles avec le gain de ce business.



