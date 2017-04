Naufrage de Bettenty: Le gouvernement d'Espagne présente ses condoléances au peuple et au gouvernement sénégalais

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Avril 2017 à 11:09



COMMUNIQUE



Naufrage au Sénégal



​Le Gouvernement d’Espagne exprime sa peine pour le tragique naufrage du lundi passé qui a causé la mort de plus de vingt personnes dans la région du Sine-Saloum.



Le Gouvernement transmet ses sincères condoléances aux familles des victimes de cet accident, de même que sa solidarité au peuple sénégalais et à ses autorités.



Madrid, le 26 avril 2017



