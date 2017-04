Naufrage de pirogue à Bettenty, le bilan s'alourdit et passe de 17 à 21 morts Le nombre de personnes décédées suite au naufrage lundi dernier d'une pirogue se chiffre désormais à 21. Parmi les victimes, on dénombre une femme enceinte de 8 mois, une fillette en classe de CM1 et cinq personnes issues d'une même famille englouties dans les flots. Alors que le piroguier admis aux urgences à Kaolack se trouve toujours dans un état critique.

Le bilan du naufrage à Bettenty s'est alourdi pour atteindre 21 morts. Les victimes sont toutes des femmes qui revenaient d'une épuisante journée de cueillette d'huîtres. Parmi elles, une fille de 13 ans en classe de CM1 et une femme enceinte de 8 mois. Cette dernière évacuée au district sanitaire de Sokone, est décédée en cours de route. Parmi les cinq membres d'une même famille qui ont péri lors de ce naufrage, il y avait une maman, et ses trois enfants ainsi que sa petite-fille. Quant au piroguier, il est actuellement admis à l'hôpital régional de Kaolack dans un état critique. Les 21 femmes mortes dans le sinistre ont été ensevelies hier, au même moment. Elles ont bénéficié de la même prière mortuaire.



Pour l'heure, les premières conclusions de l'enquête révèlent un problème de surcharge. La pirogue d'une longueur de 12 mètres avait à son bord 72 personnes, en plus des bagages constitués essentiellement de produits halieutiques (huîtres). L'embarcation qui ne pouvait soutenir la lourde charge a tangué avant que la queue ne s'enfonce dans les eaux. Prises de panique, les passagères se sont ainsi rassemblées à l'avant de la pirogue en espérant sauver leurs vies.Le temps que les premiers secours arrivent, 17 personnes étaient déjà englouties par les eaux.



D'habitude, les pirogues quittaient Bettenty, la plus peuplée des îles du Saloum vers 10 heures du matin. Les femmes profitaient alors de la marée basse pour faire la cueillette des huîtres. Elles attendaient la marée haute pour rentrer chez elles. Et c'est sur le chemin du retour vers 18, que le drame s'est produit. Parmi les 72 passagers, personne ne portait de gilet de sauvetage. Dans cette localité située dans les îles du Saloum, cette activité constitue la principale source de revenus des femmes.



source: l'AS Quotidien

