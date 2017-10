Navétanes : violences inter quartiers à Bargny Guedj :Le supporteur Mandiaye Fall rend l’âme, après 15 jours dans le coma Tache noire sur la page de l’histoire du championnat national populaire, communément appelé Navétanes à Bargny. En effet, les événements tragiques ayant opposé, dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 septembre dernier, les supporteurs de l’ASC Sangomar et ceux de Man Jel viennent de faire une première victime. Il s’agit de Mandiaye Fall, fervent supporteur de l’ASC Man Jel du quartier Ndiadia.



Agé de 21 ans, ce jeune joueur, victime de la bagarre rangée entre les frères ennemis, a finalement succombé à ses blessures, samedi dernier. Selon certaines indiscrétions, le jeune homme aurait reçu un violent coup à la tête, lors des échauffourées nocturnes entre éternels rivaux. Suite à cette grave blessure, il a été évacué vers une structure hospitalière à Dakar, où il a été interné aux urgences.



L’annonce de sa mort, avant-hier, a plongé l’ensemble des quartiers du littoral et des localités environnantes, de la cité léboue, dans l’émoi et la tristesse. A Bargny Guedj, l’ambiance est lourde. Un sentiment généralisé à Ndiadia, son quartier natal, où la vie est suspendue depuis son enterrement. Un triste sort pour ce pêcheur, « plein de vie dont le père a fait les beaux jours de cette équipe », rapportent ses proches.



Encore sous le choc, parents et amis semblent ne plus vouloir, pour autant, revisiter les événements de cette nuit dramatique. Un triste nouvelle qui, lors du conseil municipal le samedi, a ressurgi, lors des débats avec cette invite au calme du maire Gaye Abou Ahmed Seck. « Nous sommes tous parents à Bargny. Il faut que l’on fasse en sorte que ce qui l’on a constaté ici, et qui ne nous honore pas, ne se reproduise plus jamais à Bargny », a-t-il tempéré.



Du côté des autorités policières, c’est le branle-bas de combat pour tenter de situer les responsabilités dans cette affaire. Ainsi, des jeunes issus des deux quartiers avaient été entendus, puis déférés au parquet dans le cadre de l’enquête, la semaine dernière.



Le préfet Baye Oumy Guèye a, pour sa part suspendu les compétitions de Navétanes au niveau des trois zones de Bargny. Une décision prise après une visite, le lendemain des événements, pour constater de visu l’étendue des dégâts à Bargny Guedj.







