"Nba Africa Game" : Rondae Hollis Jefferson de la "Team World" réclame origines sénégalaises

Un des joueurs de l’équipe dite "reste du monde" de la "NBA Africa Game" de samedi dernier, Rondae Hollis Jefferson clame son appartenance au continent africain, le joueur dit avoir même découvert le nom de son grand-père africain, originaire du Sénégal.



’’Moi, c’est sûr que je viens d’Afrique puisque mon grand-père, ma dernière attache avec ce continent se nomme Mor Bassine Ndiaye dit Mamadou", a déclaré le joueur lors d’un entretien avec l’envoyé spécial de l’APS.



Agé de 22 ans et évoluant sous les couleurs de la franchise NBA des Nets de Brooklyn depuis 2015, le joueur qui vient de mettre les pieds en Afrique pour la première fois de sa vie, se prépare à une visite au Sénégal "l’été prochain".



"Je prévois de venir au Sénégal l’été prochain et j’espère avoir plus de détails sur mon grand-père", a dit le joueur qui est passé par l’Ethiopie pour y animer une session en faveur des enfants avant de rallier l’Afrique du Sud pour la "NBA Africa Game".



A la question de savoir s’il aurait souhaité jouer pour l’équipe d’Afrique contre celle du "reste du monde" samedi prochain, il répond par l’affirmative, avant de souligner qu’en tant que joueur qui reconnaît ses origines, "il peut jouer pour l’une ou l’autre des équipes".



En attendant sa prochaine visite au Sénégal, Hollis Jefferson prend part activement au camp "basketball without borders" où, aux côtés des autres joueurs de la NBA, il apporte ses conseils aux 80 jeunes pensionnaires africains dudit camp.





APS