Ndèye Mbacké quitte Gakou et retourne dans le "Macky" Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juillet 2017 à 22:06 | | 0 commentaire(s)|

Retour à la case de départ pour l'adjointe au maire de Thiès, Sokhna Ndèye Mbacké qui avait démissionné de Benno Bokk Yakaar (Bby) au profit du Grand parti (Gp) de Malick Gakou. Celle qui était censée battre campagne aux côtés de l'opposition sénégalaise, a changé de fusil d'épaule.



"Je suis revenue dans ma famille originelle, il n'y a pas eu de frustration ni de défection. Etre au sein de l'opposition m'a tout simplement permis de comprendre qu'ils ne faisaient pas le poids", tente de justifier la présidente de la Convergence pour la paix et le développement jointe par Seneweb.



A peine retournée dans les rangs de la majorité présidentielle, Ndèye Mbacké s'est aussitôt mise au travail. Visites de proximité à Thiès où elle a tenu trois meetings à Gouy Sombel, Grand-Thiès et Mouride-Gue. Des tournées dans le département de Thiès où elle a sillonné une trentaine de villages dont Keur Demba, Bangadie Samb.



"J'ai promis de porter le plaidoyer auprès des personnalités. Nous avons recueilli les doléances de ces populations qui réclament entre autres des prolongements de pistes et des adductions d'eau", confie celle qui se félicite d'avoir enrôlé, au profit de la coalition Benno Bokk Yaakaar, des responsables politiques, tel "le beau-frère de Cheikh Tidiane Gadio (Pape Amadou Sall) qui fut le coordonnateur de son parti à Thiès. Des têtes de proue comme Assy Thioune de Rewmi et Seynabou Thioune, Ndèye Marème Ba", énumère Sokhna Ndèye mbacké.



Après Thiès, Thiénaba et Khombole, cap sur Dakar et sa banlieue : Parcelles Assainies, Diakhay, Guédiawaye, Thiaroye et Pikine Khourou Naar. "J'ai sillonné tous ces quartiers pour, dit-elle, convaincre les électeurs et les amener à faire le bon choix".

Accueil Envoyer à un ami Partager