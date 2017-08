Ndèye Nogaye Babel Sow: "on veut enlever non seulement le franc CFA, mais aussi les stations total ainsi que les bases militaires française..." Hier, samedi 19 août, à la place de la Nation sise à Colobane, un quartier de Dakar (Sénégal), le président de l'ONG Urgences panafricanistes, fondateur du front Anti-Cfa, l'inimitable Kemi Seba, le coordonateur de la Grande Marche pour les Etats Unis d'Afrique, le frère de lutte Alassane Bâ , la grande Hulo Guillabert, activiste panafricaniste et Ndèye Nogaye Babel Sow, coordinatrice du front Anti-Cfa, responsable d'Urgences panafricanistes, ont commencé la rédaction du certificat de décès de la Françafrique.



Tous les mouvements panafricains du Sénégal étaient au rendez-vous.

Dimanche 20 Août 2017 à 17:22



