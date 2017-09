Ndèye Saly Diop Dieng : « Nous sommes là, engagés à apporter tous les changements qu’il faut, pour que la famille sénégalaise soit une famille digne »

La nouvelle ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, Ndèye Saly Diop Dieng, a souligné lundi l’importance de la famille et de la femme dans les actions qui seront menées par son département à la lumière des orientations du chef de l’Etat, Macky Sall.



"Nous sommes là, engagés à apporter tous les changements qu’il faut, pour que la famille sénégalaise soit une famille digne de ce nom", a souligné Mme Dieng, lundi, au sortir du Conseil des ministres de rentrée au Palais de la République.



"Aujourd’hui, dans la déclinaison des orientations du Président, la femme est au cœur de ce programme, parce qu’il l’a dit : cette année sera une année sociale et quand on dit social dans ce pays, les femmes sont interpellées en premier", a-t-elle poursuivi.



Elle a exprimé sa gratitude à l’égard du chef de l’Etat, Macky Sall, soulignant que "c’est une joie immense d’avoir été choisie".

ACD/ASG