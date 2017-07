Ndèye Wellé, BBY Dagana : «Oumar Sarr n’a jamais connu une telle défaite dans la commune de Dagana»

Ndèye Wellé, la coordinatrice des femmes de Benno Bokk Yakaar à Dagana, membre du Conseil économique et social, a tenu à rendre un hommage appuyé à l'APR et sa coalition dans le travail de longue haleine qui a abouti à la démystification et la démythification d’Oumar Sarr, maire de Dagana, qui vient d’être battu dans sa commune de Dagana sur 9 bureaux sur 10, lors de ces élections législatives.



« En tant que militante de première heure de Macky Sall du temps des vaches maigres et des difficultés, je suis tellement contente et fière du Walo. Aujourd’hui, Dagana s’est racheté. Sur 10 bureaux de vote, on a battu Oumar Sarr, qui était indéboulonnable depuis 1996. On remercie du fond du cœur notre frère Mouhamadou Makhtar Cissé qui, quand on était seule dans la lutte, est venu renforcer notre foi dans ce combat avec notre frère Mankeur Ndiaye.



Au centre Aliou Sarr de Dagana, notre coalition a battu celle d’Oumar Sarr dans 9 bureaux sur 10. Oumar Sarr ne nous a battus que dans un seul bureau de vote, avec seulement deux voix de différence", s'est félicité Ndèye Wéllé sur la RFM.



En effet, Oumar Sarr a été battu dans son bureau de vote et aussi dans le Centre Aliou Sarr, où le maire de Dagana n’a pu gagner qu’un seul bureau de vote parmi 10, précisément dans le bureau numéro 1 où la coalition gagnante Wattu Sénégal a comptabilisé 208 voix devant Benno Bok Yaakaar qui en a glané 206. Une situation inédite qui n’était plus jamais arrivé depuis 1996, du temps de la toute-puissance du Parti Socialiste.



Massène DIOP Leral.net