Ndioro Ndiaye: «Le clash entre Tanor et Khalifa est la résultante de la gestion du Ps post Abdou Diouf»

Ndioro Ndiaye commente la crise au Parti socialiste (Ps). Pour l’ancien ministre de Abdou Diouf, devenue Conseiller de Macky Sall, il ne sera pas facile de les réconcilier.



« Le clash entre Tanor et Khalifa est le produit pur de comment le Ps a été géré post Abdou Diouf. Les méthodes de Diouf ne sont pas celles de Ousmane Tanor Dieng. Mais, les gens sont libres. On ne va attacher personne pour l’obliger à rester avec Ousmane Tanor Dieng. Cette situation était inéluctable », soutient-elle. Et de poursuivre : "Parce que, ce sont deux béliers d’une même génération avec des formations différentes".



"L’un a mouillé sa chemise, a fait sa base et est allé jusqu’au sommet. Khalifa Sall et Pape Babacar Mbaye sont deux icônes du socialisme jeune dans notre pays. Maintenant, je doute fort qu’ils puissent se réconcilier. Parce que, chacun a sa trajectoire et son destin qu’il est décidé à vivre jusqu’au bout", analyse-t-elle.



Selon l’ancien ministre, c’est le Ps qui est perdant dans le jeu. « Je ne vois personne dans cet entourage qui soit capable de dire à Tanor ou à Khalifa de changer de démarche parce que ce qu’ils font, n’est pas bon. Personne n’en a l’autorité et le leadership », croit-elle.



