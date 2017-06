Ndogou de l'Emergence au Palais : Macky arrose ses députés de billets de banque et de billets d’avion

A ce rythme, on peut dire qu’il a volé la vedette à son "baye Fall", Cheikh Kanté. Dans les derniers jours qui ont suivi la fin du Ramadan, le président Macky Sall était un guichet automatique. Il distribue sans des billets de banque à ses ouailles.



Après les jeunes et les cadres de ses partis, ce sont les députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar qui ont reçu leur part du gâteau. Cela s’est passé samedi dernier, après le «ndogou de l'Emergence » au Palais. Seuls trois parlementaires (sur les 60) ont manqué à l’appel. Moustapha Diakahté et ses collègues ont reçu chacun 1 million de FCfa et un billet d’avion Dakar-Mecque-Dakar, pour le pèlerinage. Sans commentaire.

