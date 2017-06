Ndogou partagé : Le Pca de l’Ancar magnifie les bonds qualitatifs du magistère de Macky Sall Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juin 2017 à 15:47 commentaire(s)|





Comme à l’accoutumée, le Pca de l’Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR), Mamadou Camara, par ailleurs responsable politique à Fatick, a convié les nombreux militants Sine-Sine basés à Dakar à un Ndogou partagé. Très en verve, il a analysé l’action du Président Macky Sall sur ces cinq dernières années.



Tendanciellement baissière avant son accession à la magistrature suprême, le taux de croissance va ainsi passer de 6,5% en 2015 à 6,8% en fin 2017.Ce qui amène notre interlocuteur à dire que la croissance de l’économie sénégalaise forte et soutenue , permet de créer des richesses et des emplois et surtout de financer des projets structurants à fort impact social comme le programme d’urgence pour le développement communautaire (Pudc) qui a fini de transformer positivement le monde rural.



Mis en œuvre avec des ressources tirées du budget national, ces projets ont permis de doter le monde rural d’infrastructures, de rendre l’agriculture attrayant pour les jeunes et les travaux domestiques moins pénibles pour les femmes rurales. Selon Mamadou Camara, cette croissance a permis, à travers des programmes dédiés, d’offrir des bourses familiales, d’aider les familles démunies et de faciliter leur accès aux soins de santé.



Sans oublier l’effort de désengorgement de la capitale par le lancement tous azimuts de chantiers de dernière génération dans la nouvelle ville de Diamniadio .Idem pour la maîtrise de l’énergie qui a boosté la qualité de vie des ménages et la productivité des entreprises.



Rassurés par ce discours aux allures de plébiscite de l’action présidentielle, les militants ont fait part de leur totale confiance de voir la liste de la mouvance présidentielle Benno Bokk Yaakar remporter largement le prochain scrutin législatif sur toute l’étendue du territoire national.



