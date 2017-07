« Ne laissez personne embrasser votre bébé », avertit une mère qui a perdu son enfant!

Un nourrisson âgé d’à peine quelques jours est mort après avoir contracté une grave infection à l’herpès à travers un baiser. Bébé Mariana est venue au monde en bonne santé, mais quelques jours après sa naissance, soit le 7 juillet, date de mariage de ses parents, elle est tombée malade et a dû être conduite d’urgence à l’hôpital, où les médecins ont essayé sans succès de sauver sa vie.

Le couple et parents du bébé, Shane et Nicole Sifrit; vivant dans l’Etat de l’Iowa ont dû écourter leur réception de mariage pour emmener leur fille de 6 jours au Blank Children’s Hospital de Des Moines, dans l’Iowa, aux États-Unis. À l’hôpital, les médecins ont déclaré que l’enfant était infecté par la méningite HSV-1, causée par le virus de l’herpès. Le virus se transmet généralement par contact s3xuel ou de mère à l’enfant. Les deux parents de l’enfant ont été testés négatifs au virus de l’herpès, ce qui suggère que le bébé a été infecté par une personne qui avait visité la famille et l’a embrassé.



« Tout a immédiatement commencé par là. En deux heures, elle a cessé de respirer et tous ses organes ont simplement commencé à s’affaiblir », a déclaré Shane Sifrit



Au cours des 48 prochaines heures, Marianne a eu une demi-douzaine de transfusions sanguines, mais ses reins ont arrêté de fonctionner. Il fallait qu’elle soit mise en dialyse. Plus tard, son foie a cessé de fonctionner correctement, ce qui a entraîné un saignement interne. Le 10 juillet, elle a été transportée par avion à l’hôpital de l’Université de l’Iowa, où des équipes de spécialistes ont tenté d’arrêter l’infection mortelle.





Juste après 8h40 mardi, Mariana a perdu son combat contre le virus et est décédée dans les bras de son père. Sa mère qui publiait des mises à jour régulières sur la crise sanitaire de Mariana sur sa page Facebook a annoncé sa mort sur le réseau social.

Elle a écrit: « Elle ne souffre plus et est avec le Seigneur. Dans ses 18 jours de vie, elle a eu un impact énorme sur le monde et nous espérons avec l’histoire de Mariana, sauver la vie de nombreux nouveau-nés. R.I.P. doux ange ».



Nicole a également averti les parents d’être attentifs aux personnes qu’ils laissent près de leurs bébés.



« Ne laissez pas quelqu’un venir les visiter. Assurez-vous qu’ils se lavent constamment les mains. Ne laissez pas les gens embrasser votre bébé et assurez-vous qu’ils demandent la permission avant de prendre votre bébé », a averti Nicole.