Ne montrez plus vos doigts sur vos photos…les raisons

Rédigé par leral.net le Mardi 17 Janvier 2017 à 11:15 | | 1 commentaire(s)|

L’information a été donnée par un célèbre chercheur japonais qui demande aux internautes de ne plus montrer leurs doigts sur les photos. L’idée ne vient point d’une morale religieuse, encore moins d’une nouvelle censure sur les réseaux sociaux, mais le scientifique veut éviter aux internautes de se faire « voler ».



Pour ce professeur et chercheur en informatique, on assiste à une montée en puissance des lecteurs d’empreintes sur les téléphones et autres appareils de dernière technologie. C’est une situation qu’on laisse passer, mais qui doit inquiéter. En effet, tout le monde peut être suivi et pisté à tout moment par des inconnus sur internet.



L’homme de science parle par exemple des signes en « V » et tout autre signe sur les photos qui montrent les empreintes des doigts à l’écran. Pour lui, ce geste anodin peut valoir au concerné une usurpation d’identité de la part des personnes malintentionnées.



Il a fait le test avec quelques photos sélectionnées au hasard, sur lesquelles les doigts des personnes filmées étaient bien visibles. Il a montré comment les empreintes de ces personnes peuvent être facilement récupérées. Pour lui, les célébrités sont les plus exposées. Car elles sont filmées dans toutes les positions, et assez de fois, pour pouvoir offrir une manne aux pirates.



Dans ce cas, il demande de protéger ses empreintes aussi bien que nous protégeons nos mots de passe. En plus, les mots de passe peuvent être changés, mais les empreintes ont les a pour toute la vie.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook