Nébuleuse dans la gestion du BSDA: Ngoné Ndour mouille Mounirou Sy

Le Conseil d'administration de la Sodav (Société de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins) a fait hier, un état de la situation de ses 100 jours d'exercice. Selon la Présidente, Ngoné Ndour, la Sodav a hérité d'une maison presque sans argent. Elle explique pour le déplorer qu'elle n'a toujours pas fait la répartition des droits des artistes depuis sa prise de fonction. En plus de cela, la sœur de Youssou Ndour renseigne qu'il n'y avait pas de manuel de procédures ni de commissaire aux comptes pour faire un bilan. Pis, la société doit 147.320.602 FCfa au fisc et 52 millions à l'Ipres. Même son de cloche pourson directeur, Bouna Manel Fall qui estime que la Sodav a hérité de l'ex-Bsda trois instances de répartitions. "Pour l'année 2015, sur les deux semestres, la Bsda nous a laissé pour le 1er semestre une obligation de 92 millions à repartir. Au 2e semestre, 78 millions ce qui fait un total de 170 millions qu'on devait repartir. Or quand nous avons pris fonction, avons trouvé 42.216.262 FCfa. Ainsi, il nous était impossible de répartir pour 2015", a-t-il expliqué.

Plus précise, Ngoné Ndour affirme qu'il a eu malversation de la part de l'ex-gérant Mounirou Sy. D'ailleurs, elle déclare que c'est pour cette raison que le document de passation de service a été signé sous réserve de vérification complémentaire. Tout ce qui a été fait dans le cadre de cette gestion antérieure sera consigné dans le document de passation de service et déposé entre les mains de l'autorité de tutelle qui prendra les mesures idoines", a-t-elle dit.

Source: L'As