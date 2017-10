Nécrologie : AIDARA Soumaila de Confidentiel Afrique a perdu sa maman

« Je vous informe du décès de ma Maman à 13 heures aujourdhui à Tamba.

Enterrement est prévu demain à 17 h à Tamba.





C’est dur après le deces de la Belle Mère il y a 45 Jours aujourdhui.

Ainsi va la vie !

Priez pour le Repos de Son Âme ( Zeynabou DICKO)



Rabi Arham houma kama rabi sakhira



J'accepte déjà vos condoléances



Merci

Aidara

Directeur Confidentiel Afrique

00221 77 634 1121

Leral.net, en cette douloureuse circonstance présente ses condoléances les plus attristées à AIDARA Soumaila de Confidentiel Afrique et prie pour que DIEU ait pitié de l’âme du défunt et lui offre le FIRDAWS.

