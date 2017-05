Nécrologie : Anna Guèye, la blogueuse aux 145 000 tweets, est décédée Sénégalaise d’origine devenue citoyenne du monde, très connue sur Twitter, Anna Guèye vient de tirer sa révérence pour rejoindre le ciel. La nouvelle a été divulguée ce matin et sur le réseau social Twitter. Les témoignages et prières fusent de partout pour rendre un vibrant hommage à cette brave femme, avec des tweets qui faisaient le tour du monde.



Le blogueur sénégalais Basile Niane parlait d’elle comme « une véritable bête de la curation de contenus »



Suivre Anna Gueye sur Twitter, c’est avoir une bibliothèque d’informations. Elle compte à son actif (tenez-vous bien) plus de 145.000 tweets. Qui dit mieux ? Si Andy Carvin se considère comme le « Twitter-journaliste » des révolutions arabes, je dirai, tout simplement, qu’il est loin de se positionner devant Anna Gueye que je considère, sans me tromper, comme la « twitteuse citoyenne » de la révolution mondiale dans la mesure où, elle a participé à toutes les révolutions 2.0.



Du Sénégal, au Mali, en passant par la Cote d’ivoire, la Syrie, les Pays Bas, ect… Ses tweets traversent les frontières pour informer tout un réseau d’internautes. Sur son fil d’actus, elle canalise, analyse, recherche les bonnes infos. Avec son réseau de plus de 5000 abonnés, être re tweeté par cette blogueuse devient un honneur. Mais ce fait est loin d’être facile car Anna observe bien ses followers avant de se lancer. Tantôt c’est une discussion, tantôt un DM, le tout dans une ambiance très amicale.



Une blogueuse multicolore



Originaire du Sénégal, pays de la Téranga (son papa est sénégalais), cette femme que je compare à un “Lucky luck avec son ombre”, ne quitte presque pas son ordinateur ou son Smartphone. Son amour pour le réseau social est une longue histoire. Sur le site de global voices, elle se présente comme étant une femme très curieuse :



« Je suis quelqu’un d’extrêmement curieuse ; curiosité en partie assouvie par les traductions et/ou revues de blogs que je fais sur les revues de blogs qu’il m’arrive de faire pour le site en Anglais » explique-t-elle.



Traductrice free-lance (Anglais Français), Anna est auteur de plusieurs articles sur le web.



Symbole de la diversité culturelle, Anna a passé son adolescence en Éthiopie « J’habite aux Pays-Bas (j’en suis à ma 12e ville, dans mon 8e pays) : mon enfant est né aux USA d’un père français aux origines italo-siciliennes et d’une mère (moi) née en Bretagne d’un père sénégalais et d’une mère 1/2 guinéenne. Ma maman à moi est née en Guinée, d’un père de Guinée-Bissau. (cela fait 5 pays )» dit-elle sur le site de "Global voices" où elle bosse à ses heures perdues.



