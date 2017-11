Nécrologie - Après le célèbre Issa, la famille d'Amadou Ba Sène encore... endeuillée

Encore la mort qui "tape à l'incruste" chez la famille d'iillustres couturiers Sénégalais . Nous voulons nommer celle de Elhaj Amadou Ba Sène. A peine pleure-t-on le rappel à Dieu d'Issa Sène de Naby Couture et Mandel, que nous apprenons le décès de son jeune frère, Bassirou.



Bass Sène, comme on le surnommait, a juste eu un malaise. Selon nos informations,il disait ressentir des douleurs au niveau de sa poitrine. C'est ainsi que sa famille l'a évacué à l'hôpital où il a malheureusement succombé. Aux dernières nouvelles, ce sympathique héritier d'Amadou Ba Sène a été enterré à Touba. Dakarposte présente ses condoléances à sa famille éplorée. Que Dieu l'accueille dans son paradis céleste et que la terre de la capitale du mouridisme lui soit légère !







Mamadou Ndiaye dakarposte.com