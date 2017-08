Nécrologie : Décès de Bouba Diakhao, le « Prince de Thialy »

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football sénégalais, Boubacar Diop dit « Bouba Diakhao », ex. sociétaire du club olympique Thièssois (COT), s’est éteint, ce vendredi, à Thiès, à l’âge de 71 ans, a appris ce matin foot221 sur les ondes de la radio RFM. Il sera inhumé au cimetière de Diakhao après la prière du vendredi.



Ceux qui l’ont côtoyé lui ont toujours décrit comme un footballeur d’instinct. On se rappelle, en avril 2016, les anciennes gloires venues des différentes régions du Sénégal avaient salué la « riche carrière sportive » de celui que le défunt reporter sportif Alassane Ndiaye dit « Allou » surnommait le « Prince de Thialy ».



Lors de cette cérémonie à Thiès, El Hadji Malick Sy dit « Souris », ancien international de football, ancien ministre des Sports et du Tourisme et ancien président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) n’a pas tari d’éloge à l’endroit de Bouba Diakhao qui, avait-il dit, a « écrit une belle page de l’histoire du football thièssois, sénégalais, africain et du monde en général ».



Bouba Diakhao était âgé de plus de 70 ans et fut le délégué du quartier de Diakhao-Thialy à Thiès.



Le site Foot221 s’associe à cette douleur et adresse ses condoléances à sa famille, ses proches, l’Amicale des anciens internationaux de football et l’ensemble des sportifs sénégalais.