Nécrologie : L’Imam Ratib de la Grande Mosquée de Kaffrine, Serigne Moussa Ndao tire sa révérence

La Communauté musulmane de Kaffrine est sous le choc à la suite du rappel à Dieu, ce jour, de Serigne Moussa Ndao, Imam Ratib de la Grande Mosquée de Kaffrine.



"Le Saint Homme est connu pour sa bonté, son humilité, sa disponibilité légendaire en tout ce qui concernent son attachement aux prescriptions de l'Islam. Il disparaît en laissant ainsi un grand vide pour les populations du Saloum", s'émeut ainsi, le porte-parole du Pds Babacar Gaye, ancien maire de Kaffrine.



Les prières mortuaires sont prévues demain (samedi) à 10h à Kaffrine et l'enterrement à Toune Diouma, le même jour.



En cette douloureuse circonstance, Leral.net présente ses condoléances les plus attristées à toute la communauté musulmane de Kaffrine particulièrement à la famille éplorée et prie pour que le Tout-Puissant Allah Soubhana Watala l'accueille en Son Paradis Éternel.