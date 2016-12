Nécrologie: L'acteur Ricky Harris tire sa révérence à 54 ans

Ricky Harris, un comédien connu pour son rôle de Malvo dans la série "Everybody Hates Chris" et un grand ami de Snoop Dogg, est décédé ce lundi 26 décembre à l'âge de 54 ans. Selon Cindy Ambers, sa manager, l'acteur a succombé à une crise cardiaque, tout comme George Michael.



Père de deux filles, il était apparu dans les films "Bones", "Heat", ou encore "Poetic Justice" à ses débuts aux côtés de Tupac. On a aussi pu entendre sa voix dans plusieurs albums de Snoop Dogg. "Mon grand frère, mon ami, il est en route vers le paradis", a confié le célèbre rappeur, très ému, dans une vidéo sur Instagram.