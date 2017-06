Nécrologie: L'ex-chancelier allemand, Helmut Kohl est mort à l'âge de 87 ans

C’est une figure de l’histoire contemporaine allemande qui s’en est allée. L’ancien chancelier allemand Helmut Kohl, père de la réunification allemande, est décédé ce vendredi matin à l’âge de 87 ans, a annoncé le quotidien allemand Bild.



Il fut à la tête de l'Allemagne de 1982 à 1998, un record qu'Angela Merkel pourrait égaler si elle est réélue en septembre pour un quatrième mandat.



L'ancien chancelier était affaibli depuis une grave chute en 2008. Il en pouvait plus guère parler et faisait de rares apparitions publiques dans un fauteuil roulant comme ce fut le cas en 2009 à Berlin, pour le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin.



Le chancelier de la réunification. Helmut Kohl a réussi la réunification des deux Allemagne, séparées après la Seconde Guerre mondiale. Après la révolution pacifique en Allemagne de l'Est et la chute du de Berlin 1989, il a négocié avec les dirigeants des États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la France et les dirigeants de l'Union européenne, les modalités du futur Etat allemand, ce qui n'était pas gagné d'avance.



Le parisien