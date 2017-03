Nécrologie : La "fille" de Me Wade, Dr Marie Faye n'est plus

Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Mars 2017 à 15:23 | | 0 commentaire(s)|

Dr Mame Marie Faye, auteur de la publication d'un supposé bulletin de santé de Wade n'est plus de ce monde. Selon le quotidien Walfadjiri qui donne l'information, elle est décédé dans la nuit du mercredi à jeudi, des suites d'une longue maladie.



Mame Marie s'est révélé à la face du monde en déclarant lors d'une conférence de presse en 2011, que le président Wade souffrait de quatre maladies qui l'empêchait d'exercer correctement ses fonctions. Ces révélations lui avaient valu une convocation à la Division des investigations criminelles. Elle était alors poursuivie pour les délits d'offense au chef de l'Etat et diffusion de fausses nouvelles.



Au bout d'un procès marathon au Tribunal de Dakar, elle sera reconnue coupable et condamnée à 1 an de prison assorti du sursis et à une amende de 500 000 FCfa. Ralliée à l'Apr de Macky Sall alors devenu président, elle sort de son mutisme quelques temps après, en s'attaquant à Macky Sall qu'elle accuse d'être rancunier.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook