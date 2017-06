Nécrologie: Le rappeur non voyant ZIP KHA, endeuillé

Le rappeur non voyant Zip Kha, Abdoul Khadre Mbengue de son vrai nom, a perdu son père. En effet, dakarposte tient de bonnes sources que le vieux Elham Balla MBENGUE est décédé. Célèbre au marche Sandaga où il tenait une échoppe courue de vente de montres, le défunt sera porté en terre ce vendredi, à Touba.



La rédaction de www.leral.net présente ses condoléances à l'artiste et à sa famille éplorée et au monde de la culture.



Que le paradis soit son repos éternel. Amine.