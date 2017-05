Nécrologie: Mamadou Kassé, DG de la SNHLM en deuil

Le Directeur Général de la Société nationale des habitations à loyer modéré (SN-HLM), Mamadou Kassé a perdu sa maman dans la nuit du vendredi 5 au samedi 06 mai 2017. L’enterrement aura lieu ce samedi à Touba.



En cette douloureuse circonstance, la Rédaction de Leral.net présente ses condoléances les plus attristées à la famille Kassé de Tambacounda et Dakar et prie pour le repos éternel de l’âme de la disparue.