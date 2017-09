Nécrologie: Rappel à Dieu de Serigne Bassirou Touré, oncle de Me Khassim Touré Serigne Bassirou Touré, khalife de Serigne Abdou Karim Touré a été rappelé à Dieu; hier nuit, à Touba. La prière mortuaire sera dirigée par Serigne Mountakha Mbacké et celle-ci est prèvue aujourd'hui à Touba, à 17 h. Serigne Bassirou Touré est l'oncle du célèbre avocat Maître Khassim Touré.

L'inhumation est prévue au cimetière de Bakhiya de Touba au moment même où la population effectuait des nettoyages et des prières dans le cimetière. Il était âgé de 84 ans. La rédaction de leral présente ses condoléances à la famille Touré et prie pour le repos de l'âme du disparu.

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Septembre 2017 à 15:29 | | 0 commentaire(s)|





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook