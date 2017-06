Nécrologie: Serigne Issakha Mbacké, frére de Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma rappelé à Dieu.

Le jeune chef religieux et homme d’affaires était tombé malade depuis plus d’une semaine et était sous soins intensifs à l’hôpital Principal de Dakar. Son inhumation est prévue à Touba. La dépouille mortelle est attendue, aujourd’hui.



Toute l'équipe de leral.net présente ses condoléances à toute la famille de Sokhna Bali Mbacké et à toute la communauté mouride et musulmane du Sénégal et au monde entier.



Jeudi 29 Juin 2017