Nécrologie : l'international franco-sénégalais, Pape Badiane est mort dans un accident de voiture

L’ancien international franco-sénégalais Pape Badiane, champion de France avec Roanne en 2007, est décédé à 36 ans dans un accident de voiture dans les Deux-Sèvres, ont annoncé samedi ses anciens clubs.



C’est une triste nouvelle. Pape Badiane est mort. « Pape Badiane est décédé la nuit dernière (de vendredi à samedi) dans un accident de la circulation », a communiqué le club de Poitiers (Pro B), où l’intérieur a été joueur et capitaine entre 2009 et 2013. La carrière du pivot de 2,07 m, surnommé « le Poulpe » en raison de ses bras tentaculaires, a connu son sommet en 2007, au moment de sa sélection en équipe de France pour le Championnat d’Europe aux côtés des stars NBA Tony Parker et Boris Diaw.



Présélectionné pour l’Afrobasket 2011, prévu en août prochain à Madagascar par le Sénégal, le Franco-sénégalais, Pape Badiane n’a malheureusement pas été libéré par La Fédération française de basket . Après avoir honoré 23 sélections en Equipe de France entre 1997 et 1998, l’ailier de Poitiers aimerait porter les couleurs du Sénégal. Sauf que la Fédération française ne l’a pas autorisé à réaliser ce rêve. Et cela, malgré le déplacement dans la capitale française du président de la Fédération sénégalaise de basket, Baba Tandian.



Source: oeildafrique