Nécrologie: la chanteuse Ouly D a rendu l'âme dans un taxi

La triste nouvelle a fait le tour du Sénégal en un temps record car la défunte a laissé un grand vide dans le monde des artistes. Selon des sources du journal Vox Populli, la chanteuse Ouly D se trouvait dans un taxi pour aller en ville quand le drame est arrivé. Une fois à destination, le taximan s'est rendu compte que sa cliente ne réagissait plus. C'est ainsi que le corps sans vie a été acheminé à l'hôpital.



La chanteuse Ouly Diop plus connu sous le nom de Ouly D, était l'auteur de "fula neex", un son en featuring avec le rappeur Fata sorti en 2011. La défunte a aussi été représentante du Sénégal à la première édition d'Africa Star en 2008 au Gabon. Elle combinait le R&B et le Mbalax et faisait des choeurs pour des artistes. Ouly D a aussi travaillé à la chaîne de télévision 2 STV.



Leral.net présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et à ses proches.



source: vox populli