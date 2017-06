Nécrologie: la communauté mouride de Paris endeuillée par le décès de Serigne Bassirou Fall, ancien président du Collectif des Mourides de France

Rédigé par leral.net le Jeudi 15 Juin 2017 à 11:49 | | 0 commentaire(s)|

La communauté mouride de France, et au-delà, tous les Sénégalais de France, sont en deuil. Afrique Connection a appris le rappel à Dieu de Serigne Bassirou Fall, l'ancien président du Collectif des Mourides de France.

Le décès est survenu le mardi 13 juin à l'hôpital Ballanger d'Aulnay-sous-Bois. La levée de corps a lieu ce jeudi 15 juin, à 14h30 mn dans le même hôpital (RER B station Sevran Beaudottes).

Le rapatriement de la dépouille mortelle est prévue ce vendredi 16 juin, à bord d'un vol Air France, renseigne l'entourage du défunt.

Afrique Connection présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et à l'ensemble de la communauté mouride en France, au Sénégal et dans le monde.

Afrique Connection





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook