Le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, a perdu sa mère, Marième Baal, hier mardi 20 juin. La levée du corps est prévue ce mercredi, 14h, à la mosquée omarienne. Leral.net s'associe à la douleur de la famille éplorée et présente ses condoléances les plus attristées. Que Dieu lui fasse miséricorde et lui offre le Firdaws.