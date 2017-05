Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Née avec une impressionnante tache de naissance au visage, Mariana a vécu l'enfer dans sa jeunesse: à 24 ans, elle s'assume enfin Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Mai 2017 à 00:10 | | 0 commentaire(s)|

Née avec une impressionnante tache de naissance sur le visage, Mariana Mendes n’a pas toujours eu facile à assumer son physique, en partie à cause des moqueries de ses camarades durant sa jeunesse. Mais à aujourd’hui 24 ans, elle n’a plus peur de se montrer.

À l’âge de 5 ans, la jeune Brésilienne a eu recours à plusieurs traitements au laser, afin d’essayer de faire disparaître cette tache de naissance qui la faisait tant souffrir, tant les regards des autres étaient moqueurs. Sans succès. Durant des années, ses « camarades » de classe ont continué à la trouver « moche » et « bizarre ». Mais ça, c’est désormais du passé.



Mariana a en effet décidé de passer à autre chose et la jeune femme a appris à ne plus se cacher : « Je me suis justement plus belle et très différente des autres grâce à cette tache de naissance. Un tel ‘exemplaire’ est très rare », explique-t-elle au DailyMail. « De nombreuses personnes trouvent que ce n’est pas beau, mais j’ai appris à prendre du recul. D’autres me demandent des explications et pensent que c’est du maquillage ou un tatouage, et je n’ai aucun problème à expliquer ce que c’est ».



Elle poursuit : « J’ai appris à m’assumer au fil des années, je suis fière de ce que je suis et je suis finalement heureuse que ces opérations au laser n’aient pas eu d’effet ». En posant fièrement pour des shootings, postant des dizaines de photos sur Instagram et en rendant son histoire publique, Mariana espère désormais que les autres personnes qui ont des « complexes » arriveront à les assumer comme elle le fait.











