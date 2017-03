Née sans jambes et abandonnée, elle gagne aujourd’hui 500 000 FCFA par jour comme mannequin !

Jeudi 16 Mars 2017

Rien n’est impossible dans la vie, quelque soit notre condition sociale ou naturelle, il ne faut jamais jeter les armes ! Kanya Sesser qui a juste 23 ans, en est le parfait exemple. Cette jeune femme née sans jambes et abandonnée dès sa venue sur terre, est aujourd’hui l’un des mannequins les plus en vue de son pays ! Elle gagne en plus beaucoup d’argent !



C’est la belle histoire de Kanya Sesser, cette jeune femme de 23 ans qui est devenue une égérie de grande envergure. Née sans jambes, abandonnée à sa naissance par ses parents, au pied d’un temple bouddhiste en Thaïlande, elle s’est battue pour occuper une place de choix dans la société. Un exemple qui inspire beaucoup de personnes…



Il faut dire qu’après avoir été adoptée dans son enfance par un jeune couple, elle a refusé de passer sa vie en fauteuil roulant. Elle se déplace exclusivement en skate ou sur les mains. Une attitude combative et positive qui lui a valu la chance de se faire remarquer par industrie de la

mode.



Elle devient une égérie très particulière…



A en croire le Daily Mail, qui est parti à la rencontre de Kanya à Los Angeles, où elle vit désormais. La jeune femme gagne approxi­ma­ti­ve­ment 500 000 Francs CFA par jour en posant pour des prestigieuses marques de sports­wear tel que Billa­bong, Nike ou Rip Curl Girl.



Sans attendre, elle enchaîne avec un nouvel objectif, celui de poser pour des marques de linge­rie. Elle excelle et séduit plusieurs marques. « Ces photos sexy montrent ma force, confie-t-elle. J’adore me faire de l’argent comme ça et j’aime montrer aux gens que la beauté peut être diffé­rente?! », explique-t-elle.



Son prochain objectif, tout faire pour participer aux Jeux para­lym­piques d’hi­ver en 2018 en Corée du Sud. Quelle force de caractère ! Bravo à cette championne !





