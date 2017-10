éri­cain

TMZ

rappor­tait que Nelly avait été arrêté

après avoir été accusé de viol par une jeune femme.

Les faits seraient surve­­nus dans la nuit de vendredi à samedi, dans le bus de la tour­née du rappeur améri­cain qui était garé sur le parking d'un Walmart. Après quelques heures passées au poste de police, l’ar­tiste avait été relâ­­ché et son avocat avait ferme­ment démenti ces accu­sa­tions, affir­mant qu

Samedi 7 octobre dernier, le site ame son client était victime « d'une allé­­ga­­tion complè­­te­­ment fabriquée » qui serait « moti­­vée par la cupi­­dité ». Et il n’avait semble-t-il, pas tout à fait tort !Toujours selon TMZ, la demoi­selle en ques­tion aurait fina­le­ment décidé d’aban­don­ner les pour­suites contre le rappeur et ne souhai­te­rait plus venir témoi­gner lors d’un procès qui devait avoir lieu. Karen Koeh­ler, avocate de cette dernière, écrit dans un commu­niqué que sa cliente a contacté le dépar­te­ment de police d'Auburn ce vendredi, pour « mettre un terme à l'enquête crimi­nelle ».Selon ses mots, cette étudiante de 21 ans, « n'a jamais voulu faire preuve de noto­riété et obte­nir un cent­time de la star » au travers de ses reven­di­ca­tions. Quant à Nelly, son avocat, a lui, laissé entendre qu’il pour­rait main­te­nir sa plainte contre cette dernière, pour avoir sali son image et engen­dré des pertes finan­cières après que celui-ci a annulé plusieurs concerts suite à la révé­la­tion de cette affaire. L’af­faire est donc close, ou presque.

