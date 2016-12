Népal: une adolescente meurt au fond d'une cabane à cause d'un rite hindouiste lié à ses règles Une jeune fille âgée de 15 ans est morte dans une cabane près de sa maison, au Népal. Elle devait y passer la nuit car elle avait ses règles. Une coutume hindouiste, très suivie dans ce pays, interdit en effet aux femmes en période de menstruation de vivre en compagnie d'hommes.

Cette coutume hindouiste s’appelle le chhaupadi et, bien qu'officiellement interdite au Népal depuis 2005, vient probablement d’emporter la vie d’une jeune fille d’une région de l’Ouest du pays. C'est la deuxième fois en un mois qu'un tel drame se produit. Ainsi, la jeune Roshani Tiruwa, âgée de seulement quinze ans, a été retrouvée morte dans une cabane de fortune près de la maison de sa famille.



Les femmes jugées "impures" pendant leurs règles



"Nous pensons qu’elle est morte de suffocation à cause de la fumée du feu qu’elle avait allumé pour se tenir chaud", a expliqué Badri Prasad Dhakal, l’inspecteur en charge de l’enquête, comme le souligne le site The Independent. Son père a expliqué que l’adolescente avait mangé au sein du foyer la veille au soir, vers 18h, et puis était partie se coucher à l’extérieur. Le lendemain matin, ne la voyant pas venir, il s’est approché de la cabane pour y découvrir le cadavre de sa fille.



Si Roshani en est venue à étouffer auprès d’un feu au fond d’une hutte jouxtant sa maison, c’est qu’elle avait ses règles. Or, la pratique hindouiste du chhaupadi proscrit le contact entre les hommes et les femmes en période de menstruations, alors considérées comme "impures". Al Jazeera évoque les superstitions attachées aux contrevenantes: les femmes ne respectant le chhaupadi sont accusées de provoquer de mauvaises récoltes,...



source: fr.news

