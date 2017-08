Neymar (PSG) : «Je veux quelque chose de plus grand» Neymar, la recrue star du PSG, a été présenté ce vendredi après-midi au Parc des Princes. L'attaquant brésilien assure qu'il a quitté le FC Barcelone pour relever d'autres défis et gagner d'autres titres.

«Pouvez-vous nous confirmer que c'est vous qui avez fait le premier pas vers le PSG ? Pourquoi avez-vous signé à Paris ?

Pour l'ambition de ce club. L'ambition du Paris Saint-Germain est très semblable à la mienne. Je voulais quelque chose de plus grand, un plus grand défi. Mon cœur s'est incliné et m'a mené vers Paris. Je suis ici pour faire de mon mieux, aider notre équipe à conquérir des titres.





Pensez-vous être l'unique star du PSG ?

Non, cela n'a en rien pesé dans ma décision. Mon désir de venir à Paris est seulement lié au fait de chercher un nouveau défi. Je me sentais bien au Barça. Je suis venu chercher des titres. C'est ce que le PSG veut aussi, ce qu'il mérite. Des nouveaux titres, de nouveaux défis, c'est ma motivation. Je veux quelque chose de plus grand.



Est-ce à cause de Messi que vous avez quitté le FC Barcelone ?

C'est le contraire. Une de mes motivations pour aller au Barça était de jouer avec Messi, c'est une idole, le plus grand au monde. Je n'ai eu aucune pression, seulement la première semaine. J'étais nerveux. Je m'entraînais avec mes idoles, en chair et en os. Mais après cette première semaine, j'étais dans le moule. Jouer avec les meilleurs, c'est bien plus facile. Tous les joueurs veulent cela. Je remercie Messi, j'ai beaucoup appris avec lui pendant quatre ans. Aujourd'hui, je suis heureux d'être à Paris.«Mon coeur m'a dit que c'était le moment de signer»



Qu'est-ce qui a fait pencher la balance cette saison en faveur du PSG ?

Les éléments étaient réunis. Mon cœur m'a dit que c'était le moment de signer. Les défis sont plus grands encore.



Avec quel joueur avez-vous parlé au PSG ? Qui vous a donné envie de venir ?

C'était une des décisions les plus difficiles prises dans ma vie, j'étais bien adapté dans une ville et un grand club comme Barcelone, j'avais des amis et des coéqupiers fantastiques. J'y ai beaucoup réfléchi, je laisse beaucoup d'amis. Dans le foot, les choses vont vite. On se fait des amis partout où on joue. Je sentais que c'était le moment de partir. Il y avait des défis au Barça, mais je voulais des choses différentes. J'ai parlé avec les Brésiliens du PSG, ce sont mes amis, je me sens comme chez moi, déjà.





Avez-vous eu des doutes, peut-être aux Etats-Unis ?

Je viens pour un contexte général. Cela n'a pas été une décision facile j'ai beaucoup réfléchi. Beaucoup me demandaient de m'exprimer, de communiquer, de dire ce que j'allais faire. Je n'étais pas sûr à 100 % de ce que j'allais faire. Quand j'ai pris la décision, que j'étais sûr à 100%, ça a été plus facile. La prise de décision a été dure. Je suis heureux. Mon cœur m'a dit de foncer au PSG.



Etes-vous prêt à débuter dès demain contre Amiens en Ligue 1?

Etes-vous prêt à débuter dès demain contre Amiens en Ligue 1?

J'ai extrêmement faim de foot, je veux toujours jouer. Je suis prêt à commencer si je peux demain.

Qu'avez-vous à dire aux fans du Barça ?

J'ai beaucoup de respect pour tous les supporters du Barça. J'ai été très heureux pendant 4 ans, j'ai été très bien accueilli. Je suis très heureux, j'ai fait mon parcours au Barça, j'ai gagné des titres, j'ai aidé l'équipe de la meilleure façon. Les fans parlent avec le cœur, ce que j'ai fait ça dépasse le foot.



Que répondez-vous à ceux qui pensent que vous avez signé à Paris pour l'argent ?

Ils ne connaissent rien à ma vie. Je n'ai jamais été motivé par l'argent, cela n'a jamais été ma première motivation. Je pense à mon bonheur et à celui de ma famille. Je suis toujours mon cœur, indépendamment de l'argent. Je regrette que les gens pensent de cette façon. Je remercie le PSG de croire en mon potentiel.





Être le joueur le plus cher de l'histoire, est-ce lourd à porter ?

Non. Je porte mes 69 kg, ce n'est pas un fardeau, je fais toujours la même taille, je suis heureux (rires).



Comment vous sentez-vous physiquement ? Quand pourrez-vous jouer ?

Comment vous sentez-vous physiquement ? Quand pourrez-vous jouer ?

Je me suis entrainé, en pré-saison, je me suis arrêté deux jours. Je suis prêt. J'ai vu le terrain (du Parc), j'ai envie de mettre le maillot du PSG et j'ai envie de jouer. Je vais parler avec le staff j'attends qu'on me donne l'autorisation de jouer.

Avez-vous discuté avec Emery de votre poste ?

Je ne sais pas. Je n'ai pas encore parlé avec l'entraineur. J'aime jouer. Je joue au poste qu'on me donne. Je veux être parmi les onze joueurs.



Vous avez souvent fait mal au PSG et marqué contre cette équipe. Est-ce que son jeu vous plaisait ?

C'est vrai que j'ai marqué contre PSG à presque tous les matches. Aujourd'hui je me sens privilégié, je suis dans une équipe où il y a des joueurs de grande qualité. Je suis excité d'être un joueur parmi les autres pour aider l'équipe du Paris Saint-Germain. Tout le monde veut jouer avec les meilleurs, les meilleurs sont au PSG.





Que s'est-il passé avec Piqué au moment où il écrit son tweet ?

C'était un moment détendu, on n'avait pas de match. On a mangé ensemble à midi. On s'amusait. Il a mis cette photo, je lui ai demandé de ne pas le faire. Je n'avais pas encore pris de décision. Il a voulu faire cette plaisanterie, exprimer ses sentiments. C'est un grand ami.



Quand avez pris votre décision ?

Quand avez pris votre décision ?

C'était un moment de grande pression. J'ai pensé à tous les éléments. C'était une des décisions les plus difficiles de ma vie. Cela fait deux jours que j'ai pris ma décision. J'ai informé en premier l'entraîneur du FC Barcelone (Ernesto Valverde), je respecte beaucoup le club et l'entraîneur. Je suis très heureux de ma décision, très excité de pouvoir mener à bien ces défis. Rien n'est facile dans la vie, j'imagine que Dieu a préparé quelque chose de bien pour moi.

La façon de quitter le club a vexé des gens au Barça, ils vous comparent à Figo, qu'en pensez-vous ?

Je n'ai rien fait de mal. C'est difficile de répondre, je suis triste que les fans puissent penser de cette façon. J'espère que c'est une minorité. En aucun cas je n'ai manqué de respect au club. Tout joueur a le droit de vouloir rester ou partir. Je suis dans mon droit. Je n'ai manqué de respect à personne.





Paris peut-elle devenir la ville de Neymar ?

J'ai envie d'écrire cette histoire, connaitre mes coéquipiers, jouer. Paris n'a pas besoin de Neymar pour être la plus belle ville. J'ai été très bien accueilli. Je vis un autre rêve. Je cherche de nouveaux défis, mon bonheur avec mes coéquipiers, ma famille.



Quel est votre regard sur la Ligue 1 ?

Quel est votre regard sur la Ligue 1 ?

J'ai entendu beaucoup de personnes parler de la Ligue 1, la critiquer. J'ai parlé avec beaucoup de joueurs qui y ont joué, ce sont des matches difficiles. Le défi est de gagner à nouveau le titre. Le PSG a le potentiel pour devenir le plus grand club au monde.»

